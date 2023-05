Biała skóra na łokciach i kolanach - te kosmetyki skutecznie rozwiążą problem

Po 25. roku życia zaczyna się nieodwracalny proces zanikania kolagenu. Szczególnie widać to w pewnych partiach ciała, takich jak szyja czy dekolt – to właśnie tam skóra jest cienka, a przez to tworzą się tzw. obręcze Wenus. Ubytki tkankowe widać również na dłoniach, łokciach czy kolanach. Wszystkie te partie wymagają intensywnego nawilżenia i ujędrnienia. Jak przywrócić skórze młodszy wygląd za pomocą kosmetyków? Kluczową kwestią jest systematyczne działanie oraz wybór odpowiednich formuł: