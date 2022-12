Biała, zielona czy czarna – która dla kogo? Znajdź rodzaj herbaty dla siebie!

Herbata biała

Biała herbata pochodzi z pierwszego zbioru — jej właściwości zdrowotne przewyższają więc zieloną herbatę, jest niezwykle bogata w antyoksydanty i minerały. W dobrej jakości herbacie białej znajdziemy całe pączki kwiatów i delikatne listki herbaciane. Jej aromat i smak jest najdelikatniejszy ze wszystkich herbat — delikatnie kwiatowy i słodki, co czyni go idealną herbatą dla początkujących herbaciarzy. Ale też doskonale sprawdzi się jako prezent dla zagorzałego fana herbaty. Biała herbata również pobudzi nas do działania, pozwoli się sprężyć i doda energii w ciągu dnia.