Biust na urlopie macierzyńskim. Jak dbać o piersi po porodzie?

Biustonosz dla mam karmiących

Nowy stanik najlepiej kupić od razu, kiedy poczujemy, że stary jest już za mały lub uwiera i podrażnia skórę. U każdej kobiety jest to sprawa indywidualna, jednak trudno nie zauważyć tego momentu. Niektóre kobiety sięgają po nowy rozmiar już w pierwszych miesiącach ciąży, inne dopiero po porodzie. Idealnym wyborem będzie biustonosz do karmienia z odpinanymi klapkami. Dzięki temu łatwiej będzie nam zadbać o potrzeby maluszka i unikniemy kłopotu z wydostawaniem się mleka. Jeśli zauważymy, że piersi produkują zbyt dużo pokarmu, który brudzi bieliznę, nośmy wkładki laktacyjne na stałe. Ważne, by co 2 godziny je zmieniać – wtedy na brodawkach nie będą mnożyć się bakterie. Jeśli zauważymy, że piersi stają się pełne, nabrzmiałe i zaczynają boleć, te sygnały świadczą o nawale pokarmu. Wtedy przystawiajmy maluszka do piersi tak często, jak będzie się tego domagał. W zmniejszeniu dolegliwości pomóc mogą także okłady z zimnych liści kapusty. Po kilku dniach laktacja powinna się ustabilizować i wrócić do normy.