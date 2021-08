Biust średniej wielkości? Oto sposoby na jego modelowanie

Korygowanie piersi asymetrycznych

Biust nie musi być idealny, liczy się to, by dobrze leżał w staniku. Powinno się dobrać taki, który nie będzie deformował i uciskał piersi. To jedna z najważniejszych części ubioru, która decyduje o wyglądzie sylwetki przez wiele późniejszych lat. Bywa, że mamy niesymetryczne piersi, czyli takie gdzie jedna jest mniejsza, a druga większa. To częsty problem, ale jest na to sposób – biustonosz typu bustier będący połączeniem stanika i gorsetu. Sięgając po niego upewnijmy się, że ma usztywniane miseczki. Rozmiar modelu dobierajmy zawsze do większej piersi, a w razie potrzeby skorygujmy proporcje za pomocą odpowiedniej wkładki.