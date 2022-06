Biustonosz samonośny – kiedy warto go założyć?

Samonośny Push Up ze skrzydełkami

Ten model został wyposażony w dodatkowe silikonowe samoprzylepne skrzydełka. To właśnie one gwarantują wygodę i swobodę ruchów. Dodatkowo te modele zostały wyposażone w efekt push up, który uniesie Twoje piersi i ładnie je wymodeluje. Nie posiada fiszbin, a miseczki są dodatkowo usztywnione. Środek wyściełany jest specjalną gąbką i dzięki temu biust jest pięknie uniesiony, a nawet powiększony i pełniejszy. Można nosić go z tradycyjnymi lub silikonowymi ramiączkami lub bez nich. Ten stanik daje wiele możliwości, aby dopasować go do swoich kreacji. Sprawdzi się u kobiet z każdym rodzajem biustu.