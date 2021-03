Biżuteria z mołdawitem, kamieniem z innej galaktyki

Skąd dokładnie pochodzą mołdawity?

Pochodzenie tego zielonego kamienia szlachetnego przez długi czas było zagadką. Dziś naukowcy wierzą, że powstał on na skutek zderzenia z Ziemią meteorytu o średnicy kilometra, co miało miejsce 15 milionów lat temu. Po tym zderzeniu fragmenty meteorytu i wybitych przez niego skał zostały stopione razem i rozrzucone na odległość nawet 400 kilometrów. Następnie w czasie ochładzania i utwardzania tych mieszanin powstały mołdawity, które dzięki temu mają postać amorficznego szkła. Miejsce, które do dziś przypomina nam o tej kosmicznej katastrofie, to krater Nördlinger Ries.