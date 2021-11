BLACK FRIDAY 2021 na MODIVO.pl - promocje, które nie mogą czekać

Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwany zakupowy dzień w roku - Black Friday 2021. Czarny Piątek przypada tym razem na 26 listopada i obejmie znaczną część oferty MODIVO. Poprzedza go akcja Pre-Black Friday, która rozpoczęła się na stronie polskiego multibrandu 12 listopada. Szaleństwo zakupów to obniżki sięgające nawet -70%, które obejmują ubrania, obuwie, dodatki i akcesoria z ostatnich sezonów. Akcja zniżkowa potrwa do 29 listopada i to właśnie wtedy wszyscy fani mody będą mogli nabyć pożądane produkty w specjalnych cenach. Na co warto polować podczas Czarnego Piątku? Podpowiadamy.