Blanka Lipińska odpowiada na zarzuty fanów. "To nie tak, że 3 dzień jestem w tym samym outficie"

"Kochani to będzie piękny dzień, dopiero 13. O 11:30 dzisiaj wstaliśmy, to znaczy ja zostałam obudzona, umówmy się, bo spałabym pewnie do tej pory. Przeczytałam zarzuty dotyczące tego, że jestem trzeci dzień w tym samym outficie, ale nie, to jest mój outfit poranny" – tłumaczy się. "Dowiedziałam się, że każda dziewczyna muzyka powinna nosić koszulkę z jego zespołem. Powinna w niej spać albo trenować. Ja nie trenuje, więc w niej śpię. Przytulona do całego zespołu Afromental" – mówi dumnie, występując w czarnym T-shircie z logo zespołu.