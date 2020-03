Blanka Lipińska w cekinowej kurtce. Ten model będzie hitem tej wiosny

Pisarka zaskakuje swoim stylem. Raz występuje od góry do dołu w skórzanej stylizacji, a następnego dnia paraduje w cekinach. Jej obserwatorki są zachwycone tym, jak bawi się modą i nie boi się eksperymentować. Błyszcząca kurtka będzie strzałem w dziesiątkę tej wiosny.

Blanka Lipińska każdego dnia zyskuje coraz większą popularność. Jej książki stały się bestsellerem, a ekranizacja przyciągnęła do kin tysiące widzów. Celebrytka stała się wzorem do naśladowania dla wielu kobiet nie tylko w kwestii poglądów, ale też mody. Pisarka często podkreśla, że za jej kreacjami na wielkie wyjścia stoi również stylistka.

Blanka Lipińska w cekinowej kurtce

Celebrytka zdecydowanie wie, co w modzie piszczy. Ostatnio na swoim InstaStory przywitała jak zwykle swoich obserwatorów charakterystycznym już zwrotem "Dzień dobry, moi kochani! To będzie piękny dzień". Jednak to nie uśmiech i energia celebrytki przyciągnęły uwagę, a jej kurtka. Blanka Lipińska zdecydowała się na cekinową kurtkę w odcieniach złota. Model to popularna bomberka, która popularność zyskała kilka lat temu i nadal utrzymuje się w trendach.