Blisko 3 tysiące osób odwiedziło SEPHORA WONDERLAND. Sprawdź, co działo się podczas 3 dni imprezy

- Idea stworzenia Sephora Wonderland w zaprezentowanej podczas minionych dni formule nowatorskich targów kosmetycznych, narodziła się już w 2019 roku, kiedy to świętowaliśmy 20. urodziny Sephora w Polsce. Opinie naszych klientów - w ponad 90% pozytywne i bardzo pozytywne - oraz ich deklaracje chęci uczestniczenia w wydarzeniu na większą skalę, skłoniły nas do stworzenia tak odważnej koncepcji przedsięwzięcia. Miniona impreza skierowana była przede wszystkim do fanów i klientów Sephora, poszukiwaczy nowości kosmetycznych, trendów, inspiracji oraz wiedzy kosmetycznej, ale i dla profesjonalistów z branży – mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektor marketingu i asortymentu Sephora w Polsce i Czechach.