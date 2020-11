Bogate dzieci. 10 kluczowych nawyków sprzyjających osiąganiu sukcesu

Dzięki tej książce przygotujesz swoje dziecko do szczęśliwego życia, pokazując jednocześnie, że sukces to nie tylko pieniądze, ale również zadowolenie, dobroć i szlachetność. Bogate dzieci to przewodnik, który pomoże nauczyć dzieci, jak osiągnąć pomyślność w życiu i wybić się ponad przeciętność. Brian Tracy, autor bestsellerowych poradników podkreśla, że „Bogate dzieci to książka, od której nie można się oderwać. Pokazuje rodzicom, jak wychować dziecko, by sukces towarzyszył mu przez całe życie”.