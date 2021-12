Boxing day! Nowa świecka tradycja u Takapara

Wzorów świątecznych skarpetek jest mnóstwo, od bałwanów po śnieżynki, ale TAKAPARA proponuje nieco odmienny styl idealnej pary, czyli skarpetki w renifery! Ich zielony odcień, choinka, a pod nią prezenty perfekcyjnie oddają świąteczny klimat. Wyjątkowym aspektem tego egzemplarza jest fakt, że są to skarpetki nie do pary, co dodaje im modnego smaczku – bo kto powiedział, że świąteczne elementy garderoby muszą być obciachowe! Co więcej, jeżeli nawiedzi cię skarpetkowy złodziej, który przybędzie prosto z otchłani twojej pralki i porwie jedną skarpetkę z pary, to nic straconego – załóż skarpetki nie do pary!