Boy Bob, Very Peri, 90’ S Layered Haircut – najmodniejsze trendy 2022 przybliżają eksperci Kevin Murphy: Irek Kłembokowski i Agnieszka Koper

Naturalna tekstura

Kolejny wielki trend na 2022 rok? Obejmowanie tego, co mamy i podkreślanie tego jeszcze bardziej. Chcemy wiarygodnych włosów – nic, co jest fałszywe, dlatego pokażmy naturalną teksturę. 2022 będzie dotyczyć nie tylko naturalnych loków, ale także falistej, puszystej tekstury. Ten rok będzie obfitował we wszelkiego rodzaju fryzury w tzw. "nieładzie". Dotyczy to zarówno upięć jak i swobodnie rozpuszczonych włosów. Nacisk kładziemy za to na odpowiednią, kilkuetapową pielęgnację. Zadbane włosy, to piękne włosy. Nie obciążamy ich wysokimi temperaturami i wysuszającymi produktami. Liczy się naturalna tekstura. Nieważne czy twoje włosy są proste, falowane czy kręcone. Bierzemy przykład z Francuzek i zamiast na perfekcji, skupiamy się na nonszalancji i luzie.