Brafitting 50+. Jakie błędy w doborze biustonosza najczęściej popełniają kobiety?

Źle wyregulowane ramiączka

Gdy są za krótkie, biustonosz zacznie podjeżdżać do góry, przez co nie będzie prawidłowo podtrzymywany. Jeśli ramiączka będą z kolei za długie, w końcu zaczną spadać nam z ramion. Wtedy u podstawy biust również nie będzie miał właściwego oparcia. Jak temu zaradzić? Pamiętajmy, że w każdym biustonoszu jest możliwość regulowania ramiączek. Najlepiej spróbować poprawić ich długość po założeniu stanika. Nie powinno być tak, że jedno ramiączko jest luźniejsze od drugiego, gdyż to prowadzi do wady postawy, a nawet skrzywienia kręgosłupa. Jeśli potrzebujemy dodatkowych porad co do rozmiaru miseczki czy obwodu, warto skorzystać z porad doświadczonej brafitterki.