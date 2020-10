WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł sponsorowany Braletka – idealny biustonosz, gdy cenisz sobie wygodę Czy Twoimi priorytetami są swoboda i komfort? Jeśli starasz się wprowadzać je w życie także, gdy chodzi o te części garderoby, które znajdują się najbliżej ciała, wygląda na to, że trafiłaś na właściwy tekst. Przeczytasz o tym, czym jest braletka i dlaczego to właśnie ona będzie następnym biustonoszem, który kupisz. Ciało Ci za to podziękuje! Podziel się Braletka – idealny biustonosz, gdy cenisz sobie wygodę (materiały partnera) Braletka – co to takiego? Braletka to jeden z najlżejszych, najwygodniejszych i najbardziej kobiecych modeli biustonoszy dostępnych na rynku. Jego nazwa wzięła się od słowa bralette. Miało ono określać cechę charakterystyczną tego typu stanika, czyli wygląd przypominający połączenie bielizny z koszulką o krótkim kroju. Widać to szczególnie w zabudowanych modelach, które wyglądają nieco jak topy na ramiączkach. Od innych biustonoszy braletkę różni budowa miski. Ma prostą konstrukcję składającą się z trójkątnych misek, na których niekiedy znajdują się zaszewki. Taka budowa podkreśla naturalny kształt piersi. W braletce nie znajdziesz fiszbin, termicznie profilowanych gąbek ani wkładek powiększających biust. Jak nosić taki stanik? Braletki są lekkie i delikatne, a to dzięki temu, że ich nieusztywniane miseczki wykonane są z miękkich materiałów, np. siateczki czy koronki. Fason ten dobrze prezentuje się w stylizacjach z prześwitującą górą. To bielizna wprost stworzona do tego, by się nią chwalić – szczególnie ta z ozdobnymi detalami. Sprawdzi się w stylizacjach, w których może delikatnie wystawać spod dekoltu w kształcie litery V. Największą popularnością cieszą się latem – pozwalają skórze oddychać i sprawiają, że czujesz się lekko i przewiewnie. Do tego łatwiej wyeksponować je w letnich strojach. Kolorowa braletka pod białą koszulką z prześwitującej bawełny lub głęboko wyciętą bokserką? Brzmi (i wygląda) bardzo sexy! Nie oznacza to, że nie można nosić takiego biustonosza podczas innych pór roku. Niektóre z nich mają przypinane z przodu stanika ozdobne paski czy ażurowe i koronkowe aplikacje na jego tylnej części – co powiesz na wyeksponowanie takiego stanika w swetrze z odkrytymi plecami? materiały partnera (materiały partnera) Obalamy braletkowy mit! To, że biustonosze typu bralette nadają się wyłącznie dla kobiet o małych piersiach, to mit, który marki bieliźniarskie starają się obalić, projektując staniki o większych miseczkach. Braletka będzie dobrym wyborem także dla pań o dużym biuście. W sklepach można znaleźć braletki o miseczkach większych niż D. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na szerokość ramiączek i dodatkowy pas wspierający biust od spodu – takie staniki przypominają wyglądem półgorsety. Poszukiwania idealnej braletki czas zacząć W poszukiwaniu idealnego stanika zajrzyj do sklepu internetowego Intymna.pl. Znajdziesz tam braletki w wielu kolorach i wzorach. Każda kobieta może znaleźć tam coś dla siebie, niezależnie od tego, czy rozmiar jej miseczki to A, czy też G. Braletka z koronkowymi aplikacjami, a może gładka? To już Twoja decyzja! Na stronie znajdziesz też wiele innych modeli staników – od usztywnianych biustonoszy push-up i super push-up po balkonetki i staniki sportowe.