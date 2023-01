Branża IT oczami kobiet

Co powstrzymuje kobiety przed pracą w IT?

Chociaż coraz więcej kobiet pracuje w IT, wciąż nie jest to branża ciesząca się wśród pań największą popularnością. Czy wiesz, co powstrzymuje panie przed rozpoczęciem kariery w tym sektorze? Wiele z nich po prostu nie wie, od czego należy zacząć, aby zdobyć posadę w IT. Barierą nie do pokonania są także wysokie ceny kursów i szkoleń związanych z programowaniem czy analizą danych. Przeszkodą bywają też nieodpowiednie terminy szkoleń, których panie nie mogą pogodzić z innymi obowiązkami. Niektóre kobiety nie decydują się na pracę w IT ze względu na zbyt dużą ilość nauki. Blokadą jest również brak wykształcenia informatycznego.