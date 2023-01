Branża IT potrzebuje kobiet z kilku powodów

Faktem jest również to, że sektor IT to wciąż obszar bardzo zmaskulinizowany. Kobiety zatrudnione w rolach programistek, testerek, czy też analityczek nadal stanowią niewielki procent względem całkowitej liczby zatrudnionych ludzi w tych specjalizacjach. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce pracuje 597 tys. specjalistów(-ek) w IT, z czego tylko 91 tys. to kobiety. Stanowi to zaledwie 15,5-procentowy udział, ale dane z całej Unii Europejskiej nie przedstawiają się o wiele lepiej.