Britney Spears pozuje nago do zdjęć. "Tym razem przesadziłaś"

Przekonują ich do tego niedawne zdjęcia, które piosenkarka udostępniła na swoim instagramowym profilu. Widzimy na nich Spears odpoczywającą na plaży i pozującą nago do obiektywu. Miejsca intymne zakryła grafikami w kształcie serca. Jedyne, co na sobie miała, to ogromny kapelusz.