Brutalne zatrzymanie aktywistki LGBT. Wyprowadzona z mieszkania bez butów

Zatrzymanie aktywistki LGBTQ w Warszawie

- Nie mieli prawa znać tego adresu, więc musieli ustalić go przez inwigilację – mówi Puczyńska. W sieci pojawiło się nagranie z zatrzymania, na którym widać, jak cywilnie ubrani funkcjonariusze policji rozmawiają z Małgorzatą Szutowicz tuż przed aresztowaniem. - Dostanie pan jeden nakaz doprowadzenia do prokuratury, my pana doprowadzamy do prokuratury i na tym nasze czynności się z panem kończą. My realizujemy postanowienie prokuratorskie, co pan narozrabiał, tego nie wiemy - twierdzi jeden z funkcjonariuszy. Później następuje cięcie w filmie. W kolejnej scenie możemy zobaczyć szarpaninę i kłótnię. Policjanci zatrzymują Szutowicz siłą. - Mam satysfakcję, że nie możesz założyć skarpet - mówi jeden z mężczyzn.