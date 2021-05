Buty dziecięce CCC na sezon wiosna-lato 2021

W ofercie CCC na sezon wiosna-lato 2021 znalazły się sneakersy popularnych marek sportowych Adidas, Puma, Reebok i Sketchers. W kampanii The Officeland dzieci pozowały w ulubionych sportowych butach w pastelowych odcieniach, z hologramowymi wstawkami albo patchworkowymi zdobieniami. Do szkoły i do zabawy!