Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 6 buty na wiosnębotki wiosennedamskie obuwieporadnik kupującegomodowe inspiracjeobuwie Monika Zonenberg 30-12-2019 (13:00) Buty idealne na wiosnę. Dla prawdziwej elegantki Choć zimowa aura nie opuści nas jeszcze przez chwilę, już teraz warto zacząć rozglądać się za obuwiem na nowy sezon. Buty na wiosnę mogą mieć wiele różnych wzorów i stylów, warto więc przejrzeć ofertę i wybrać te, które będą pasować do twojego gustu i panujących trendów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Buty na wiosnę powinny być wytrzymałe i modne (iStock.com) Wiązane półbuty Tego typu buty na wiosnę noszą wdzięczną nazwę "oksfordki". Wiązane, stabilne i na płaskiej podeszwie, są idealną propozycją dla pań, które chcą wyglądać elegancko, ale nie rezygnować przy tym z wygody i swobody ruchów. Ta kombinacja jest spełnieniem marzeń kobiety, która na co dzień pracuje w miejscu, gdzie oczekiwany jest strój formalny, jednak nie przepada za noszeniem szpilek. Półbuty w tym stylu są sznurowane, wsuwane i przypominają męskie buty do garnituru, więc świetnie będą wyglądać w połączeniu z modnymi spodniami cygaretkami, jednak z ołówkową spódnicą również będą przyciągać spojrzenia. W mniej wymagających okolicznościach możesz nosić je z luźnymi jeansami i wygodną marynarką lub spodniami o kroju rurek i sweterkiem. Sztyblety Krótkie botki, które często mają z boku wszytą gumę ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie buta, to kwintesencja ponadczasowej elegancji. Takie buty na wiosnę to jeden z prawdziwych kobiecych "must have". Są wygodne, nigdy nie wyjdą z mody i swobodnie możesz nosić je od jesieni do późnej wiosny. Sztyblety są uniwersalne i świetnie sprawdzą się podczas formalnych okazji, ale równie dobrze możesz nosić je do pracy lub szkoły. Będą pasować do jeansów i sweterka oraz modnie kontrastować z koronkowymi sukienkami czy damskim zestawem garniturowym ze spodniami o długości 7/8. Kształt sztybletów pięknie podkreśla nogi i sprawia, że wyglądają zgrabnie. Nie bój się więc nosić ich do spódniczek i krótkich sukienek. iStock.com Podziel się Sneakersy Sportowe obuwie już dawno przestało być kojarzone z aktywnością fizyczną. Jego niepodważalna wygoda sprawia, że największe fashionistki zaczęły przemycać je do swoich codziennych zestawów. Uliczna moda w największych miastach całej Europy to miks stylów, eklektyczne połączenia i stylizacje złożone z wyrazistych, eleganckich i wygodnych elementów. Nawet najwięksi projektanci, gloryfikujący często niebotycznie wysokie obcasy, zaczęli w swoich kolekcjach lansować modę na nietypowe duety. Łączenie pozornie niepasujących elementów to recepta na modny look, zdrowe stopy i komfort chodzenia nawet przez cały dzień. Buty na wiosnę nie muszą więc być już bardzo formalne - tym razem możesz wybrać sneakersy, które możesz nosić nawet z bardzo eleganckimi stylizacjami. Mokasyny Buty na wiosnę, które warto mieć w szafie jeszcze przed jej oficjalnym początkiem, to wysokiej jakości mokasyny. Krój tego obuwia to mieszanka baletek i półbutów, których niepodważalna wygoda ma niejedną fankę. Idealne na wiosnę, lato i wczesną jesień, bo doskonale dopełniają jesienną kurteczkę, letnią sukienkę i jesienny prochowiec. Kiedy wiosna delikatnie już podryguje, jednak nadal testuje naszą cierpliwość, mokasyny możesz nosić nawet z grubymi rajstopami i grubszym płaszczem. Ich ponadczasowy i klasyczny krój pasuje niemal do wszystkiego, więc możesz mieć pewność, że stworzysz z nimi wiele modnych strojów i to niemal przez cały rok. Instagram.com Podziel się 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne