Buty na wiosnę Kasię Tusk. Znamy cenę klasycznych czółenek

Kasia Tusk wie, co w modzie piszczy. Jej ostatnia stylizacja jest gotowa do skopiowania. Buty, które zaprezentowała, szczególnie przyciągają wzrok. To czółenka polskiej firmy obuwniczej z odkrytą piętą.

Córka Donalda Tuska pokazała wiosenną stylizację (ONS)