Buty Scholl – pierwszy wybór dla lekarzy i personelu medycznego

Scholl EVOFLEX - najlepsze buty na salę operacyjną

Obuwie medyczne z tej kolekcji zostało wyposażone we wkładkę w technologii Memory Cushion® - zaawansowane rozwiązanie Scholl stworzone w celu odpowiedniego wspierania i amortyzacji stopy oraz łagodzenia nacisku na jej delikatne części. Po zdjęciu butów wkładka za każdym razem odzyskuje swój pierwotny kształt, dzięki czemu stopa na nowo "układa się" w bucie. Zapobiega to odkształceniom i gwarantuje komfort przy każdym założeniu. Podeszwa z naturalnych materiałów wyposażona w antypoślizgową powłokę zapewnia bezpieczeństwo i wygodę chodzenia w trudnych warunkach. Zabudowana wierzchnia część buta wykonana z wysokiej jakości, niezwykle trwałego i odpornego tworzywa sztucznego chroni palce i stopy. Praktyczne zagłębienie na piętę oraz idealnie wyprofilowana tęgość sprawiają, że buty dobrze trzymają się na nogach podczas chodzenia. Co niezmiernie ważne w tym przypadku, buty z EVOFLEX można sterylizować w autoklawie, w temperaturze do 121 stopni Celsjusza oraz prać w pralce, w temperaturze 90 stopni. Dodatkowo, chodaki z tej kolekcji zostały stworzone z myślą o wyjątkowo trudnych warunkach pracy, jakie panują na sali operacyjnej oraz konieczność zachowania najwyższych standardów higieny. Dlatego też, oprócz możliwości ich dezynfekcji w przeznaczonych do tego urządzeniach, posiadają właściwości antystatyczne zapobiegające osiadaniu się kurzu i brudu na powierzchni buta oraz ograniczające przywieranie zanieczyszczeń do podeszwy.