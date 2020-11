WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 5 butyzdrowa postawabuty kołyskowedobre butywalkmaxx 5 godzin temu Artykuł sponsorowany Buty z wygiętą podeszwą- dla lepszej postawy, sylwetki i samopoczucia Jaki wpływ mają buty na utrzymanie prawidłowej postawy? Dlaczego wygięta podeszwa jest lepsza dla stopy i postawy niż ta dobrze nam znana? Dla kogo są buty z wygiętą podeszwą i jak się w nich chodzi? W końcu kto je produkuje i jak wyglądają? Buty z wygiętą podeszwą wyróżniają z tłumu i to pierwsza z ich zalet. A jest ich więcej. Co ciekawe do zakupów i testowania zupełnie innego rodzaju obuwia zachęca również cena. Oryginalne buty, które naprawdę dobrze są wykonane można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Co ważne wiele osób już je przetestowało i trudno doszukać się ich wad. Czy niebawem wszyscy będziemy chodzić w takich butach? Czy to przełom w modzie, który wyjdzie nam na zdrowie?

Podziel się Buty - lepsza postawa, lepsza sylwetka (materiały partnera) O co chodzi w butach z wygiętą podeszwą? O co chodzi w butach z wygiętą podeszwą? Producenci tego rodzaju obuwia wskazują na związek pomiędzy postawą a butami, które nosimy. Jak wiadomo nie od dziś, kobiety, które noszą szpilki na co dzień bardzo często uskarżają się na bóle pleców. Ale jak się okazuje i płaska podeszwa może wpływać na wady postawy. Patrząc na buty z wygiętą podeszwą, pierwsze co rzuca się w oczy to właśnie podeszwa. Jest grubsza, tworzy jakby półokrąg i co ciekawe nie wygląda to źle. A wręcz buty te prezentują się bardzo dobrze pod względem wizualnym. Są takie niebanalne, trudno spotkać drugą osobę na ulicy jak na razie w tego typu obuwiu. I to ta podeszwa sprawia, że chodzimy w inny sposób, dlatego producent tego typu butów Walkmaxx informuje na swojej stronie, że zanim przechodzimy w nich cały dzień, należy zacząć od krótkich spacerów. Chodzi się w nich inaczej, co potwierdzają też opinie w sieci na temat tych butów. Stopa i w ogóle człowiek musi się przestawić na inny sposób chodzenia. Bóle pleców i nie tylko a buty Czy wiesz, że nieprawidłowe obuwie w przypadku płaskostopia może być przyczyną bólów: kręgosłupa,

stawów kolanowych,

stawu biodrowego,

stóp. Buty z wygięta podeszwą skierowane są do wszystkich, nie tylko do osób, które mają płaskostopie. Dlaczego warto przetestować buty z wygiętą podeszwą? Powody są przynajmniej cztery. 1. Dzięki zaokrąglonej podeszwie ciężar ciała rozdała się równomiernie, a to na korzyść dla stawów i w ogóle postawy.

2. Tego typu obuwie mobilizuje mięśnie do aktywności, dzięki czemu czujesz się lepiej i szybciej możesz zrzucić nadprogramowe kilogramy.

3. Masz poczucie chodzenia na boso, a to jest coś naturalnego, czyli zdrowego dla każdego człowieka.

4. Bardzo dużą zaletą butów z wygięta podeszwą jest ich waga. Są zaskakująco lekkie, dzięki czemu świetnie sprawdzają się, jeśli prowadzisz zabiegany tryb życia, lubisz spędzać czas na spacerach z rodziną, psem, czy przyjaciółmi. Sportowe buty mają antypoślizgową podeszwę, nylonową warstwę tłumiącą wstrząsy i tekstylną wyściółkę. Ich zaletą jest również materiał z jakiego są wykonane. Z dbałością o każdy detal Buty z wygiętą podeszwą nie tylko pozytywnie wpływają na kręgosłup i postawę, ale też jak wspomniano na początku, bardzo dobrze wyglądają. Nowoczesny design, innowacyjne rozwiązania, wielość kolorów do wyboru sprawiają, że buty prezentują się świetnie. Wykonane z wysokiej jakości materiałów i z dbałością o każdy detal, śmiało mogą być naszym codziennym wsparciem w gonitwie obowiązków. Opinie ludzi, którzy je przetestowali są również pozytywne dla ich wyglądu. Wiele osób zaskakuje to, że buty, które mają dobroczynny wpływ na zdrowie mogą aż tak dobrze wyglądać. Rodzaje butów z wygiętą podeszwą Do wyboru wiele rodzajów tego typu obuwia. Na każdą porę roku i większość aktywności. W ofercie butów z wygięta podeszwą: trampki,

adidasy,

botki,

sandały,

klapki. Nie mają w ofercie szpilek, ale trudno zrobić szpilki z wygiętą podeszwą. Natomiast, jeśli często chodzisz w butach na wysokim obcasie, tym bardziej warto zadbać o stopy po pracy i w wolnym czasie. Dzięki temu zadbasz o swój kręgosłup i postawę. Dla zmęczonych i obolałych nóg Jeśli pracujesz kilka godzin stojąc bądź w ciągu dnia dużo chodzisz, to buty z wygiętą podeszwą są idealnym rozwiązaniem. Zapewniają komfort i wygodę przez długi czas, dzięki czemu nawet długie stanie czy chodzenia w butach z wygiętą podeszwą pomaga zapobiegać zmęczeniu nóg. A także zapobiegają uczuciu obolałych nóg. Podeszwa wzbogacona o piankę EVA zapewnia odpowiednią amortyzację. Świetne na co dzień, różne okazje Buty kołyskowe dostępne są w wielu fasonach, kolorach i o rożnych wzorach. Znajdziesz idealne obuwie do pracy, na spotkania ze znajomymi, na wycieczkę za miasto, do kina i na wiele innych okazji. To po prostu uniwersalne buty. Na początku z pewnością dziwnie będziesz się czuć zakładając je na stopy. Dlatego producent zaleca, by powoli się do nich przyzwyczajać. Później trudno się przestawić na zwykłe buty. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku