Cafe Amor - przeżyj niezwykłe doznania zapachowe i smakowe inspirowane zapachami Cacharel

Kolekcja perfum Cacharel Yes I Am celebruje kobiecość, zachęcając do podejmowania wyzwań i realizowania planów i marzeń. Ta odważna kolekcja, wykorzystując zmysłowe nuty kwiatowo-owocowe prezentuje się w zaskakujących odsłonach, tworząc apetyczne zapachy dedykowane wyjątkowym osobowościom. Nuty malin, mandarynki oraz bursztynu i jaśminu w Cacharel Yes I Am uzupełnione zostały przez pikantne tony, z kolei w Yes I am Delicious wyraźnie zaznaczone są czekoladowe akordy, które uzupełniają kompozycję zielonego kardamonu, mandarynki oraz płatków kwiatu pomarańczy i jaśminu. Kolejna propozycja Yes I am Glorious to przepełniony światłem zapach o wykwintnej kompozycji owocowo-kremowej z wyraźnie wyczuwalnym nektarem z białej brzoskwini i zapachem białych kwiatów, który jest metaforą sukcesu i wiary w siebie.