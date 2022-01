Całuśne kosmetyki, czyli wszystko o pielęgnacji ust

Usta – mięsień wrażliwy na bodźce

Kiedy mówimy o ustach, na myśl przychodzą kolorowe pomadki i owocowe błyszczyki. Zacznijmy jednak mniej romantycznie, czyli od… anatomii. Bo nasze wargi są tak naprawdę lekko wybrzuszonym, skórnym fałdem mięśniowym. Ich naskórek jest zdecydowanie cieńszy i pozbawiony warstwy ziarnistej – to dzięki temu nie widać tego, co znajduje się wewnątrz naszego organizmu. Poza nabłonkiem usta posiadają mięsień – to tzw. czerwień wargowa. Ponieważ nasze usta codziennie mają kontakt z zewnętrznymi bodźcami – od suchego powietrza i mrozu, po wszelkie smaki (słodki, słony, kwaśny), są przez to bardzo wrażliwe. Mają też skłonność do częstych urazów, ale jednocześnie są zdolne do szybkiej regeneracji. Warto zatem chronić je przed wysuszeniem i innymi czynnikami drażniącymi. Jak to robić?