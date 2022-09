Care for beauty, care for health.

Od RZEMIEŚLNIKA skracającego włosy, przez STYLISTĘ FRYZUR kreującego wizerunek, do uważnego STYLISTY ZDROWIA mającego wpływ na zdrowie, a niejednokrotnie na życie swoich klientów. Poprzez połączenie sił z Fundacją Rak’n’Roll oraz Akademią Czerniaka idea Artego rozwija się jeszcze dalej, a care for beauty dopełnia care for health. Akcja Stylista zdrowia zachęca fryzjerów wraz z ich społecznościami do wspólnej pielęgnacji oraz profilaktyki, podczas której razem możemy zatroszczyć się o nasze zdrowie.