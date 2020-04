WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

CCC postanowiło pokazać się z innej strony Po zeszłorocznej komunikacji marketingowej opartej w części o sport i kolarzy, a także partnerstwo z UNICEF, CCC wróciło do korzeni i postawiło na produkt. Widać to nie tylko w kampaniach, ale również w asortymencie, w którym oprócz sprawdzonych i lubianych przez klientów marek Lasocki czy Jenny Fairy, pojawiły się marki sportowe, eleganckie obuwie Gino Rossi i modowe DeeZee. Artykuł sponsorowany Przez ostatnie 2 lata CCC nieco eksperymentowało z komunikacją marketingową. Zmniejszyło tzw. share of voice swoich kampanii brandowych w przekazie telewizyjnym z 18% do 7%, pokazywane były kampanie o partnerstwie z UNICEF (swoją drogą bardzo udane), a także promocja sponsoringu sportowego w jaki firma mocniej zainwestowała. Ale jak powiedział założyciel firmy Dariusz Miłek na ostatniej konferencji wynikowej, okazało się, że nie da się być liderem z niemal 30% udziałem w rynku, a głos "marketingowy" mieć kilka razy mniej słyszalny. Potrzebna jest strategia marketingowa oparta o produkt i budowanie świadomości rozbudowanej oferty trafiającej w gusta różnych grup odbiorców. Już w obecnej kolekcji wiosna lato 2020 widać istotne zmiany w propozycjach produktowych. Jest więcej obuwia sportowego, całorocznego, z zaskakująco trafionym designem marki Sprandi, obok klasycznego Lasockiego, pojawiły się odważne, kolorowe buty DeeZee, a propozycje dla bardziej wymagających klientów dopełniła marka Gino Rossi, przejęta przez CCC w ubiegłym roku. Dużo dzieje się w produkcie, więc komunikacja musi za tym nadążać. Od początku roku CCC wypuściło już 4 duże kampanie powiązane stricte z produktem. Najpierw kampania esize.me, czyli innowacyjnej usługi skanowania 3D stopy, która jest dostępna w salonach eobuwie.pl i CCC i pozwala na odpowiedni dobór obuwia na zasadzie "skanujesz raz, a korzyści masz zawsze", bo skan zapisany jest na koncie w sklepie internetowym. Potem była kampania Fashion Trends pokazująca trendy w nowej kolekcji, a następnie kampania dedykowana marce Gino Rossi, która dziś jest półką premium dla CCC. Zintensyfikowano także komunikację do kluczowej grupy klientów – kampania Moje Odkrycie z Małgorzatą Kożuchowską jako ambasadorką marki Lasocki pokazała nową jakość produktu. Warto też zwrócić uwagę na takie smaczki jak współpraca z Evą Longorią i buty sygnowane jest nazwiskiem na eobuwie.pl. W ogóle widać zwrot w stronę e-commerce i mocną komunikację kanałów onlinowych, co nie dziwi w obecnej sytuacji, ale również pokazuje generalne dążenie do wzmacniania wielokanałowego dotarcia do klienta. Widać, że CCC postawiło dziś na przekaz "mamy najszerszą ofertę obuwia na rynku i zamierzamy ją pokazywać". Przy celu dotarcia do nowych grup klientów nie zapominają jednak o dotychczasowej lojalnej grupie klientów. Na epidemię koronawirusa zareagowali przesunięciem środków z kin do digitalu i akcją #razem możemy więcej, w ramach której przekazane zostały środki na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Powstał również cykl #hometimestories, w którym marka wraz z influencerami pokazuje jak można aktywnie, a zarazem modnie spędzać czas w domu. Podsumowując, widać wyraźną zmianę w komunikacji marketingowej, dlatego ciekawe co pokażą w dużej strategii marketingowej nad którą właśnie pracują. Artykuł sponsorowany