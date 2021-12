CCC, Sprandi i Young Leosia wspierają Dziewczyny

Jako dziewczynka żyłam marzeniami, patrzyłam na Rihannę i inne silne dziewczyny na scenie i to był mój cel - wspomina Young Leosia w rozmowie z portalem Going. MORE. Mam dużo szczęścia, bo teraz spełniam swoje marzenia – występuję i gram koncerty. Jeśli teraz mogę też realnie pomóc innym dziewczynkom w spełnieniu ich marzeń, np. poprzez wspieranie takich akcji jak Misja Young Leosia x Sprandi, gdzie CCC przekazuje darowiznę na rzecz Inspiring Girls Polska, dzięki czemu Fundacja będzie mogła dotrzeć ze swoimi działaniami do większej liczby dziewczynek, to uważam, że warto to robić.