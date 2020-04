WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 butybuty damskieccc 22 min. temu CCC zostaje w domu Ostatnie tygodnie to czas jaki nie miał nigdy wcześniej precedensu – nasze życie towarzyskie, kulturalne, a często także zawodowe – zostało zamknięte wśród kilku ścian naszych domów i mieszkań. Naprzeciw potrzebom wszystkich, którzy są w izolacji lub na kwarantannie, wychodzi marka CCC – w cyklu #hometimestories. Podziel się (Materiały prasowe) Artykuł sponsorowany Akcja CCC pokazuje, że w domu nie sposób się nudzić, a czas spędzony w rodzinnym gronie może być wartościowy i dobrze spożytkowany. We współpracę zaangażowało się pokaźne grono przyjaciół marki, którzy proponują wiele aktywności, idealnych na ten trudny i wymagający czas. Do tej pory na kanałach CCC zaprezentowano treningi sportowe, przeprowadzono naukę zakupów w sieci oraz oczywiście przedstawiono wiele pomysłów na domowe stylizacje, oczywiście z uwzględnieniem obuwia. Materiały prasowe Podziel się Ale to nie wszystko! Niebawem czeka nas więcej atrakcji, chociażby w postaci domowych porad np. jak zadbać o swoją szafę z butami, które przekaże Justyna Czerniak (@jc_lovfashion), specjalnych treningów prowadzonych m.in. przez modelki Agatę Sieramską i Olę Kowal oraz świetnych pomysłów na odpowiednie wykorzystanie wolnego czasu, którego teraz prawie nikomu nie brakuje. CCC nie zapomina także o najmłodszych, to właśnie specjalnie dla nich Marcin Prokop przeczyta bajkę „Kot w butach”. Niebawem swoją inaugurację będzie miał też wyjątkowy cykl „Like mother like daughter”. Z kolei stylistka Karolina Limbach podpowie wszystkim zainteresowanym jak zadbać o swoją stylizację podczas home office. W stałym kontakcie jest z nami także ambasadorka marki Lasocki – Małgorzata Kożuchowska, która prezentuje swoje modowe obuwnicze wybory. Materiały prasowe Podziel się Materiały prasowe Podziel się "Wszystko to robimy po to, aby w tym trudnym czasie, w którym powinniśmy żyć z dala od siebie, a jednak pozostać blisko, przekazać Wam naszą troskę i pozytywne wibracje” – zapewniają przedstawiciele CCC. Materiały prasowe Podziel się "Jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was przygotowaliśmy – śledźcie nasze kanały social media, gdzie na bieżąco pojawiają się kolejne propozycje na spędzenie czasu. I niezmiennie oczywiście namawiamy – zostańcie w domu”. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku