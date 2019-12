WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Chce podać kupione pierogi na wigilię. "Myślicie, że się zorientują?" Magda w tym roku organizuje swoją pierwszą wigilię. Chciałaby, żeby każdy szczegół był dopieszczony, jednak nie na wszystko wystarczyło jej czasu. Zastanawia się, czy goście zorientują się, gdy poda kupione pierogi. Magda chce podać kupne pierogi na wigilię. Internauci ją zrozumieli W tej świątecznej bieganinie ciężko pamiętać o wszystkim. Szczególnie jeśli pierwszy raz organizujemy wigilie dla kilkunastu osób. Magda bardzo starała się zaimponować i dogodzić każdemu, jednak otwarcie przyznaje, że nie ze wszystkim sobie radzi. Nieoczekiwani goście popsuli jej plan. "Moi znajomi właśnie napisali, że wpadną na wigilie z dziećmi. No i fajnie, ale te dzieci lubią tylko ruskie pierogi. Przecie teraz ich nie wyczaruje. Myślicie, że się zorientują, kiedy podam takie z paczki?" – napisała na forum WP Kafeteria. Pierogi na wigilię Użytkownicy forum byli jednomyślni. Napisali, że oczywiście, że się zorientują, jednak nie ma w tym nic złego. "No wiadomo, że zawsze się pozna. Z drugiej strony co za problem? Przyznaj się i powiedz: 'nie wiedziałam, że wy tylko ruskie jadacie, mam takie, ale niestety kupne'. To żaden wstyd" – napisał obserwator wątku. "Mało kto teraz sam robi. Nic się nie przejmuj! Następnym razem pamiętaj, że można zamówić takie ręcznie robione" – zauważył inny forumowicz. "Ruskie w wigilię? Bez przesady, niech się cieszą, że masz z paczki. Mnie nie obchodzi, co i czyje dzieci lubią, niech rodzice o tym myślą. Moje lubią krokiety, to robię i zabieram ze sobą dla wszystkich" - napisała internautka.