Chcesz poczuć się jak ptak? Zaserwuj sobie i bliskim lot balonem

Balon, aerostat, balon widokowy - nie ważna jest konkretna nazwa. Lot balonem np. o zachodzie słońca na pewno dostarcza wiele wrażeń i stanowi wyjątkowy prezent dla twoich bliskich. Jeśli zawsze chciałeś wiedzieć, jak wygląda ziemia z lotu ptaka to loty balonem stanowią idealną okazję do przekonania się, jak fajne jest latanie. Dlaczego warto skorzystać z lotu balonem? Jak to wszystko wygląda podczas lotu? Gdzie szukać usługi lotu balonami?