Chcesz przejść na dietę pudełkową? Skorzystaj z noworocznych promocji

Jak zamówić catering na Dietly?

Na Dietly możesz zamówić catering dietetyczny od ponad 400 dostawców działających w kilkuset miastach w Polsce, zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz – teraz każdy może skorzystać z wygody, jaką daje catering. Przeglądanie stron cateringów dietetycznych i szukanie odpowiedniej diety zajmuje sporo czasu. Wchodząc na Dietly, wszystkie oferty masz w jednym miejscu. Co więcej, swoją dietę możesz dobierać według różnych kryteriów. Jeśli wiesz, co Cię interesuje, to po prostu zaznaczasz określone menu i otrzymujesz listę diet pudełkowych. Jeśli pierwszy raz składasz zamówienie, to zadanie ułatwi Ci konfigurator diety, w którym podajesz niezbędne dane. System obliczy Twoje zapotrzebowanie kaloryczne i zaproponuje Ci odpowiednie diety. Catering możesz też dobierać ze względu na szybkość dostawy, ocenę i nie tylko. Warto wspomnieć, że umieszczonym na Dietly rekomendacjom możesz zaufać – opinie są wystawiane przez użytkowników, którzy korzystają z danej diety przez określony czas. Dietly jako największy i najdokładniejszy portal do zamawiania cateringu podaje również informacje o aktualnych cenach i rabatach, co jest bardzo wygodne. Zarządzanie dostawami jest również sporym ułatwieniem. Wielu dostawców oferuje możliwość zamiany dań – tym samym, jeśli dane menu nie przypadnie Ci do gustu, to po prostu możesz je zmienić. Podobnie sprawa wygląda z ilością posiłków, konfigurowaniem adresu dostawy, godzin, dni i nie tylko.