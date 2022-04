Chcesz się zmieścić w letnią garderobę? Nic prostszego

Im więcej ruchu, tym lepsze efekty!

Aktywność fizyczna a zdrowie to prosta zależność — ruch jest potrzebny, do tego by organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Obecne czasy zdecydowanie sprzyjają siedzącemu trybowi życia, dlatego każda okazja do tego, by w ciągu dnia znaleźć czas na aktywność fizyczną, ma duże znaczenie. Aktywność fizyczna to nie tylko ćwiczenia na siłowni, ale także proste czynności, takie jak spacer lub rekreacyjna jazda rowerem. Zwiększenie ruchu w ciągu dnia to dodatkowy czynnik pozwalający na spalenie kalorii, a zatem przekłada się on na lepsze efekty diety odchudzającej. Zastanawiasz się, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna? To nie tylko sposób na walkę z nadwagą, ale także podstawowy element zdrowego stylu życia, gdyż zmniejsza ryzyko występowania wielu chorób, m.in. miażdżycy i cukrzycy typu 2. Zacznij od prostych kroków, które pozwolą Ci na zwiększenie aktywności w ciągu dnia. Może to być spacer, zamiana samochodu na rower czy bieganie. Pamiętaj, by formę ruchu i intensywność dobrać do swoich możliwości.