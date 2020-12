WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

„Chciałam przypomnieć, że jest nie tylko celebrytką, ale też aktorką Hasa i Wajdy. Jedną z największych filmowych gwiazd" - rozmowa z Anną Augustyn-Protas, autorką książki „Beata Tyszkiewicz. Portret damy" W oczach wielu – piękna kobieta z klasą i cudownym poczuciem humoru. A to dopiero początek jej portretu. Jak jest Beata Tyszkiewicz, pierwsza dama polskiego kina? Okazuje się, że zupełnie zaskakujący obraz przynoszą głosy dziennikarzy, współpracowników, znajomych, przyjaciół, z którymi rozmawiała Anna Augustyn-Protas w swojej książce „Beata Tyszkiewicz. Portret damy". Podziel się „Beata Tyszkiewicz. Portret damy" (Materiały prasowe) 1. Dama, arystokratka, awanturnica, aktorka, Matka Polka, ikona dla singielek… Kim dla Pani jest Beata Tyszkiewicz? Dla mnie to jest kobieta-wszystko. Pani obdarzona urodą, ale też błyskotliwą inteligencją oraz całą gamą talentów, od aktorskiego, przez literacki, plastyczny do kulinarnego. Acz ja chyba najżywiej reaguję na jej dar odnoszenia się do świata – i do siebie – na jej mistrzowską kulturę bycia, jakiej w przestrzeni publicznej coraz mniej. 2. Dlaczego zainteresowała się Pani pierwszą damą polskiego kina? Skąd pomysł na rozmowy akurat wokół tej postaci? Dla nowego pokolenia Beata Tyszkiewicz to ujmująca starsza pani z „Tańca z Gwiazdami”. Chciałam przypomnieć, że jest nie tylko celebrytką, ale też aktorką Hasa i Wajdy. Jedną z największych filmowych gwiazd, i to świecących nie tylko w Polsce, ale też w Rosji czy swojego czasu w Indiach. A do tego ma za sobą arcyciekawe życie. Jej życiorys to uczta. Znała i przyjaźniła się z najbardziej interesującymi ludźmi epoki, a poza tym dokonywała trudnych wyborów, o których mówią moi rozmówcy. Co ciekawe, jej decyzje nie zawsze były zrozumiałe nawet dla nich, choć gdy czyta się ich wypowiedzi razem, to jak brakujące elementy układanki dają w końcu czytelny obraz jej motywacji. 3. Punktem wyjścia są opowieści osób, nie tylko wieloletnich przyjaciół czy z najbliższego otoczenia aktorki, ale też takich, które współpracują z nią np. jej makijażystka z telewizji. Dokonała Pani nieoczywistego wyboru rozmówców. Byłam ciekawa także detali o niej, jaka jest na co dzień, w prozaicznych sytuacjach. Jaka jest przed nagraniami, czy się denerwuje, jaki ma stosunek do swojej urody, o czym rozmawia podczas godzinnego malowania? Nawet najbardziej znany jej przyjaciel mi tego nie powie. Ujęło mnie, jak opiekuńczo pani Beata odnosiła się do osób z którymi pracowała, jakie czułe relacje z nimi nawiązywała – ona, kobieta, o której mówi się „wyniosła”. Wysłuchiwała trosk i dawała życiowe rady. Swoją drogą zresztą fantastyczne. Uwielbiam sarkazm pani Beaty, ale jak widzę po mailach od czytelników, i to licznych – w dwa tygodnie wyprzedał się pierwszy nakład – nie ja jedna. 4. Wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz to skarbnica życiowych rad. To chyba coś więcej niż skutek warunków, w jakich dorastała, wychowania czy po prostu doświadczenia życiowego… Bo to jest naprawdę bardzo inteligentna pani. A do tego o takim doświadczeniu życiowym, za które powinno dostawać się doktorat, doktorat z życia (śmiech). Oczywiście miała też sporo szczęścia. Od dziecka nasiąkała rozmowami z postaciami nieprzeciętnymi, profesorami przyjeżdżającymi do Paulinum, ale i arystokratami formatu księżnej Radziwiłłowej. Miała od kogo chłonąć. Jej mama była też postacią wielkiej klasy, dziadek. W książce opisana jest scena z jego udziałem, symboliczna zupełnie, która o formacie człowieka mówi wszystko. Albo inne wspomnienie, przytoczę je. O mamie pana Jacka Andrzeja Bliklego, która kupowała Beacie – biednej studentce – różne drobiazgi, takie jak na przykład rajstopy. Żeby jednak nie wprawiać dziewczyny w zakłopotanie prała je wcześniej, żeby wyglądały na używane… Myślę, że jak się zazna takiej uważności, to samej już nie można zachować się inaczej. No i – last but not least – pamiętajmy, że Beata Tyszkiewicz zawsze czuła na plecach oddech arystokratycznych przodków. Rodzina jej ojca dostała herb Leliwa jako jeden z dwóch pierwszych rodów w Polsce. 5. Która z rozmów była dla Pani najbardziej zaskakująca? Każda zapalała mi światełko w głowie. Przejął mnie Daniel Olbrychski, bo nie spodziewałam się aż takiej czułości ze strony faceta, którego dotąd postrzegałam jako Tuhaj-bejowicza, faceta z szablą. Także Artur Nowakowski, były zięć pani Beaty. Powiedział zdanie, które cały czas mam z tyłu głowy: że pani Tyszkiewicz stwarza swoim bliskimi świat, w którym co innego jest ważne, rzeczy miłe są ważne, porcelana jest ważna, a rzeczy niemiłe są nieważne. Przecież to wspaniałe! Zaskakująca była też wypowiedź pana Leonarda Pietraszaka, bardzo ciekawa, pełna nowych detali o aktorce. Zaskakująca jednak przede wszystkim dlatego, że niestety większość z nich wykreślił podczas autoryzacji i w książce się nie znalazły (śmiech). 6. Rozmawia Pani z różnymi osobami. Beaty Tyszkiewicz nie da się jednoznacznie uchwycić. Jaki według Pani jej obraz wyłania się z tych opowieści? Myślę, że obraz arcydzielnej kobiety, która zawsze chciała żyć na 100 procent. I na swoich warunkach. A jako że jej warunki bytowe, życiowe, fizyczne dostała od losu ponadprzeciętne, to i taki wyłania się jej obraz. Przy czym mówiąc „ponadprzeciętne” nie mam na myśli „wspaniałe”. Sami znajomi pani Beaty wspominają, że jej życie to raczej rollercoaster niż przejażdżka landem. Radosne przeplatało się z trudnym. Urodziła się w pałacu, ale straciła ojca; mieszkała w domu pracy twórczej na Dolnym Śląsku, ale na kolejne lata trafiła do chałupki, w której woda w misce rano była zamarznięta. Jak kochała, to wybitnych, a jak cierpiała po nich, to bardzo. 7. Kto kryje się za portretem damy? Normalna kobieta – jak mówi jej przyjaciółka, kapitalna zresztą rozmówczyni, Hanna Bakuła. Sama Beata w wywiadach przyznaje, że żadna z niej dama, raczej gospodyni domowa, która chodzi na bazarek i do magla. Ale to jest w każdym calu kobieta luksusowa. Przy czym luksusem – największym! – jest to, że robi to co chce, perły nosi od rana i ma w nosie to, co mówią o niej inni. Bardzo mi się to podoba. 8. Co było dla Pani najtrudniejsze w pracy nad książką „Beata Tyszkiewicz. Portret damy”? Sporo czasu zajęło mi układanie jej. Zależało mi, żeby powstał możliwie pełen portret kobiety, ale chciałam, żeby ta książka była zwarta, nieprzegadana. Żyjemy w czasach nadmiaru, także słów, co wydaje mi się jakoś jednak nieuprzejme. 9. Który film z udziałem Beaty Tyszkiewicz najbardziej zapadł Ci w pamięć? Jestem fanką filmu „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy, z wielu powodów: nietypowego pomysłu na opowieść, obsady, ale też prawdy o jego bohaterach, która prześwituje spod cienkiej warstwy fabuły. Bardzo lubię w nim panią Beatę, która jest tu i dziewczyńska, i dojrzała. I hipnotyzująco piękna. 10. Jaka na co dzień jest Beata Tyszkiewicz? Co mówią osoby, które właśnie w takich zwykłych sytuacjach mają okazję przy niej być? Że jest zaskakująco przyjazna, że skraca dystans, świadoma wrażenia, jakie robi na ludziach. Że – patrz: definicja damy – nikogo nie obciąża, nie sprawia sobą kłopotu. Przeciwnie, uskrzydla, bo każdemu kto ma z nią do czynienia daje poczucie, że to on – przynajmniej przez tę chwilę rozmowy z nią – jest najważniejszy. 11. Czy kontaktowała się Pani z Beatą Tyszkiewicz, podczas pracy nad książką? Czy sama bohaterka odniosła się do tej publikacji? Od dawna myślałam o wywiadzie-rzece z panią Beatą Tyszkiewicz, ale kiedy już wstałam z fotela, żeby się do tego zabrać, pani Tyszkiewicz ogłosiła wycofanie się z życia publicznego, i była w tym dość „konkretna”, jak powiedziała mi jej córka Karolina. Książka „Beata Tyszkiewicz. Portret damy” oczywiście została wysłana do pani Beaty. Chciałabym, żeby sprawiła jej przyjemność. Anna Augustyn-Protas – dziennikarka, redaktorka, autorka publikacji i książek o dobrym życiu. Występowała w telewizyjnych programach o książkach, współtworzyła programy o kulturze i sztuce. Pisała wywiady do „Marie Claire” i „Pani”, była redaktorką „Bluszcza” oraz rubryk o zdrowiu i urodzie w „Claudii”. 