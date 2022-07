Chodźże z nami poswawolić! Startuje kolejna edycja Festiwalu Jabłonki Swawole Food & Music Apple Festival

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w trzech niezwykle malowniczych miastach Polski: Toruniu (9.07.2022), Giżycku (23.07.2022) i Sandomierzu (6.08.2022). Tej swawolnej uczcie na świeżym powietrzu towarzyszyć będą koncerty Natalii Szroeder, Vito Bamibno, Meek, Oh Why?, Starless, Bluszcz, Retrosfera, Patrick The Pan oraz Luna.