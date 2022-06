Chroń skórę przed światłem niebieskim z Eau Thermale Avène

NOWA GAMA PRODUKTÓW DO OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ TWARZY 2022

Eau Thermale Avène wprowadza nową linię produktów do ochrony przeciwsłonecznej o przyjemnych konsystencjach, dzięki którym pielęgnacja twarzy stanie się czystą przyjemnością! Chroń skórę przed słońcem i fotostarzeniem na co dzień i na wakacjach – teraz to tak proste i przyjemne, jak zwykłe nawilżanie skóry.