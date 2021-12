Ciepło, modnie i wygodnie: Kapsuła Curly Shearling od Jenny Fairy

Uzupełnieniem stylizacji są także obszyte kożuchem torebki. Przeskalowana shopperka w rozmiarze XL pomieści wszystkie niezbędne przedmioty i… całe mnóstwo prezentów. Dostępna w bieli i karmelu, przełamie nawet najbardziej formalny look, czyniąc go zadziornym. Podobną funkcję pełni sportowy kuferek – w bieli, czerni albo karmelu, o wygodnym fasonie cross body. Ten model może przejść wiele metamorfoz, by z dodatku na świąteczne zakupy stać się wyrafinowanym akcesorium na wieczorne wyjście. Wystarczy połączyć kożuch ze skórą, jedwabiem albo aksamitem, by stał się ekskluzywny.