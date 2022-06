Circular Tex Hub - Pierwsza edycja inicjatywy popularyzującej cyrkularne rozwiązania dla mody przyciągnęła projektantów przyszłości, influencerów i ekspertów polskiej branży mody

Również miał miejsce panel dyskusyjny z ekspertami na temat mody cyrkularnej, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno uczestników, jak i gości. Pełna sala i ogromne zainteresowanie gości to dowód na to, że wciąż potrzebujemy merytorycznych, informatywnych dyskusji i rozmów, które są otwarte dla publiczności i prezentując wiele perspektyw na rozwój przemysłu modowego. Taki właśnie był tegoroczny panel, podczas którego poruszone zostały zagadnienia między innymi dotyczące: regulacji prawnych i wytycznych Zielonego Ładu dla przemysłu tekstylnego i modowego. Na sali pojawiło się sporo pytań m.in. gdzie jest i jaki jest stan wiedzy na temat włókien, z których powstają ubrania oraz jak zmienia się system wartości w modzie. Pośród widowni gościliśmy zarówno projektantów, jak i praktyków i teoretyków z branży mody oraz osoby zupełnie niezwiązane z przemysłem. Wśród gości mogliśmy spotkać polską aktywistkę ekologiczną, propagatorkę ruchu less waste i autorkę książki "Jak uratować świat?" - Aretę Szpura, dyrektora działu mody i handlu w firmie doradczej Accenture oraz autora podcastu Co z tą Modą - Rafała Reif, ekspertkę w obszarze zrównoważonej mody w marce Wosh Wosh - Marię Sadowską, założycielkę Ethy Maps - Julię Mafalda Blaisdell.