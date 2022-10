Clochee Care4Love. Posłuchaj, jak pielęgnować miłość do siebie i do świata

Miłość do bliskich

Miłość do otoczenia to temat na długie dyskusje, dlatego i w tym przypadku Daria Prochenka podejmie go z dwiema rozmówczyniami. Pierwszą z nich jest Odeta Moro – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka licznych dokumentów i reportaży, założycielka Fundacji Szczęśliwe Macierzyństwo. Odeta została zaproszona do programu ze względu na swoje aktywne zaangażowanie w tematykę rodziny i macierzyństwa. O jej przemyśleniach na temat miłości do bliskich posłuchamy już 22 listopada.