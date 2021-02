WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Materiał partnera: Soledum Co musisz wiedzieć o mokrym kaszlu? Kaszel to jedna z najczęstszych dolegliwości, która skłania chorych do zgłoszenia się na wizytę u lekarza rodzinnego [1].Chorzy zgłaszają się do poradni zarówno w przypadku suchego, jak i mokrego kaszlu, ale to ten drugi rodzaj wzbudza więcej obaw u pacjentów. Przyczyny występowania kaszlu mokrego mogą być złożone i często są związane z innymi jednostkami chorobowymi, więc tylko prawidłowa diagnoza pozwoli na skuteczne wyleczenie tej nieprzyjemnej dolegliwości. Czym jest kaszel? Kaszel to naturalna reakcja obronna ze strony układu oddechowego, która polega na odruchowym zaczerpnięciu głębokiego wdechu, po którym następuje silny skurcz mięśni krtani i klatki piersiowej. W efekcie tych czynności następuje gwałtowne wyrzucenie powietrza z dróg oddechowych. Kaszel to podstawowa metoda oczyszczania dróg oddechowych z nadmiaru wydzielin, gazów i ciał obcych, które się w nich znajdują [2]. Kaszel ma za zadanie chronić pęcherzyki płucne przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Jak odróżnić kaszel mokry od suchego? Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kaszlu: kaszel suchy (nieproduktywny) - nie towarzyszy mu odkrztuszanie wydzieliny. Pojawia się w astmie, refluksie żołądkowo-przełykowym, chorobach śródmiąższowych płuc oraz jako skutek stosowania leków.

kaszel mokry (produktywny, wilgotny) - związany jest z odkrztuszaniem nadmiaru wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych [3]. Może pojawiać się również na skutek kontaktu z substancjami, takimi jak dym tytoniowy, zanieczyszczenia i pyły z powietrza czy perfumy. Kaszel mokry od suchego różni się też tym, że kaszel suchy ma charakter napadowy i gwałtowny, zaś kaszel mokry nasila się w godzinach porannych, jednak chory odkrztusza przede wszystkim wtedy, kiedy czuje taką potrzebę. Przyczyny kaszlu mokrego Mokry kaszel pojawia się w efekcie podrażnienia receptorów nerwowych zlokalizowanych w przełyku. Często bywa następstwem kaszlu suchego w przebiegu infekcji o podłożu bakteryjnym. Jego podstawowym zadaniem jest oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiaru wydzielin. Mogą mu towarzyszyć duszności, bóle w klatce piersiowej oraz wydzielina z gardła, nosa czy oskrzeli.Do jego głównych przyczyn należą: infekcje bakteryjne,

mukowiscydoza,

alergie,

przewlekła obturacyjna choroba płuc,

zapalenie płuc,

zapalenia zatok,

Domowe sposoby na kaszel mokry Leczenie kaszlu mokrego można wspierać domowymi metodami. Zaleca się wykonywanie inhalacji z wykorzystaniem soli fizjologicznej lub olejków eterycznych (np. olejek miętowy, olejek eukaliptusowy, olejek rozmarynowy), które wspomagają rozrzedzanie wydzieliny. Ponadto można używać naparów z tymianku, lipy czy dziewanny. Chorzy powinni przyjmować duże ilości płynów oraz przebywać w przewietrzonych pomieszczeniach o odpowiednim poziomie wilgotności. Pomocne może być również oklepywanie i nacieranie klatki piersiowej. Źródła: [1] Batura-Gabryel H.: Kaszel – trudny problem kliniczny. Nowa Medycyna 2012; 1, str. 7-9. [2] Batura-Gabryel H.: Kaszel – trudny problem kliniczny. Nowa Medycyna 2012; 1, str. 7-9. [3] Batura-Gabryel H.: Kaszel – trudny problem kliniczny. Nowa Medycyna 2012; 1, str. 7-9. [4] Kaszel – przyczyny, podział, zasady postępowania, dr n. med. Przemysław Nowak, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, Nr 2, 2007, s. 36-37 [5] Kaszel – przyczyny, podział, zasady postępowania, dr n. med. Przemysław Nowak, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, Nr 2, 2007, s. 36-37 [6] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 15 (XXX), zeszyt 1, 2015: 68–76 [7] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 15 (XXX), zeszyt 1, 2015: 68–76 Materiał partnera: Soledum