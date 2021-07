Co na zaparcia przewlekłe?

Trudności z wypróżnieniem to problem występujący w każdym wieku, dotyczący wielu osób, ale zwłaszcza kobiet. Zaparcia zazwyczaj są skutkiem niewłaściwej diety, często połączonej z brakiem aktywności fizycznej i prowadzeniem tzw. siedzącego trybu życia. Jeśli zdarzają się sporadycznie, nie powinny być źródłem niepokoju. Jeżeli natomiast mają charakter długotrwały, ich występowanie poza tym, że wiąże się z dużym dyskomfortem, może też sprzyjać rozwojowi schorzeń ze strony układu pokarmowego. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie metod pozwalających się z nimi uporać. Na czym one polegają i co w walce z zaparciami przewlekłymi jest najbardziej skuteczne?