Co nowego na grillu?

Co najchętniej wrzucamy na ruszt?

Niezmiennie na grillach Polaków królują dania mięsne, które wybierane są aż przez 86% badanych (1 p.p więcej niż w 2021 roku). Wraz z zachodzącymi zmianami w stylu odżywiania już od kilku sezonów obserwujemy pewną ewolucję także w menu grillowym. W ostatnim czasie postępuje tendencja do zastępowania produktów mięsnych jego alternatywami. Zainteresowanie wegańskimi odpowiednikami mięsa zwiększyło się z 5% w zeszłym roku do 7% obecnie. Ryby i owoce morza są wybierane przez 12% badanych. Największą zmianę widać jednak w grillowanych warzywach i owocach, które wybiera aż 10% klientów więcej niż w 2021 roku (wzrost z 39% do 49% badanych). Kolejnym asortymentem, który notuje wzrosty zainteresowania Polaków jest drób, którym zainteresowanie wzrosło aż o 8% (z 41% do 49% badanych).