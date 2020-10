Co po piątku? Czy rząd da się obalić bez przemocy?

Niszczenie kościołów, wulgaryzmy i łamanie prawa - to zachowania, które skłoniły Jarosława Kaczyńskiego do wygłoszenia mowy do narodu. Mówi się, że stoimy u progu wojny domowej. Jakie możliwości mają protestujący, by działać zgodnie z prawem? Okazuje się, że niewielkie.

Kobiety wściekłe na Jarosława Kaczyńskiego i Trybunał Konstytucyjny wyszły na ulice. Za nimi poszli też mężczyźni. Buntują się różne grupy społeczne, od gastronomii, przez branżę fitness, po rolników. Naród zdecydował się maszerować „na ostro” – z wdzieraniem się do kościołów, wulgarnymi transparentami i aktami wandalizmu. Z kolei wicepremier Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie do narodu, w którym nawołuje do obrony świątyń, de facto ogłaszając w Polsce stan wojny domowej. Takiej, w której przeciwnicy protestów mogą uciekać się do przemocy, by powstrzymać rozsierdzony tłum.

Wszystko to rozgrywa się w cieniu pandemii i kolejnych obostrzeń. Nieoficjalne informacje są takie, że w piątek ogłoszony zostanie drugi lockdown. Jak podaje money.pl, prawdopodobnym scenariuszem jest zakaz przemieszczania się poza drogą praca – dom. Oznaczałoby to, że strajki, nawet w pokojowej formie, staną się przestępstwem i będzie za nie grozić kara.

Mamy więc bunt społeczeństwa, który jest agresywny i bywa źle odbierany nawet przez zwolenników prawa do aborcji, a także wizję kary za wszelkie formy protestu. Czy jest jakaś inna forma, która w tej sytuacji ma szansę przynieść zamierzony skutek? Taka, która nie łączy się z aktami wandalizmu, przemocą i łamaniem prawa? O narzędzia dostępne obywatelom pytamy Przemysława Gołębskiego, politologa i spin doktora, który doradzał m.in. Januszowi Palikotowi w 2011 roku.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Agnieszka Mazur-Puchała, WP Kobieta: Czy obywatele mają jakieś możliwości w kwestii obalenia rządu? Zbieranie podpisów, referendum?

Przemysław Gołębski: Niestety nie. Rzeczywiście jest z tym problem, aby podczas trwania kadencji wyborcy mieli realny wpływ na zmianę rządu . Mówi o tym od lat zapomniany już Paweł Kukiz. Jesteśmy zakładnikami decyzji podejmowanej raz na cztery lata. Z założenia tak skonstruowane prawo miało uspokoić sytuację polityczną po małej konstytucji z początku lat 90., ale skutek jest też taki, że obywatele podczas kadencji nie mają zbyt wiele do powiedzenia.

Czyli społeczeństwo nie ma żadnych środków, by legalnie zmienić sytuację w swoim kraju? W grę wchodzi tylko wotum nieufności, które leży w gestii posłów?

Wszystko jest w tym momencie w rękach polityków. Pozostaje liczyć na bezsilną opozycję lub na konflikt w partii Gowina. Wewnątrz PiS są też olbrzymie tarcia i totalny brak zrozumienia dla decyzji prezesa. A to daje nadzieję. Realnym politycznym rozwiązaniem jest przekonanie Jarosława Gowina do tego, aby stał się kandydatem opozycji na premiera. Polityk ten znany jest jednak z braku kręgosłupa oraz jakiegokolwiek poparcia. Wie, że natychmiast po głosowaniu stałby się zakładnikiem i bezwolną marionetką, a obecna kadencja byłaby jego ostatnią. Jest jeszcze jedno rozwiązanie: protest miliona głów.

Czego?

Z punktu widzenia władzy nie ma problemu, dopóki na ulice nie wyjdzie milion obywateli. Dlaczego akurat milion? To psychologiczna granica, która pokazuje, że opór społeczny jest naprawdę potężny i władza nie może tego zlekceważyć. Po drugie, największe manifestacje antyrządowe na świecie liczyły od pół miliona do prawie dwóch milionów ludzi. Od początku przejęcia sterów władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, organizowane były manifestacje - najpierw przez KOD i partie opozycyjne, teraz przez Obywateli RP i byłych opozycjonistów. Nigdy jednak nie przekroczyły one ok. 150 tysięcy osób (uśredniając wyniki liczenia organizatorów, ratusza i policji). Gdy manifestacja dojdzie do miliona uczestników, w PiS nastąpi rozłam.

Dlaczego to miałoby wywołać rozłam?

Ponieważ spadną sondaże, a posłowie z dalszych miejsc będą mieli mniejsze szanse na to, by załapać się dzięki tej partii na następną kadencję. Ci mniej znani będą szukali szalupy ratunkowej, trafiając pod skrzydła opozycyjnych partii o większym kredycie społecznego zaufania. Ulica może więc faktycznie coś zrobić, ale do tego potrzeba czasu. I miliona głów.