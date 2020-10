WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł sponsorowany Co stosować na doskwierający ból pleców? Poznaj działanie TRU+ Medyczne statystki wskazują, że ból pleców dotyczy ok. 70% populacji. Z badań wynika też, że ten rodzaj dolegliwości bólowych występuje najczęściej. Może on mieć wiele źródeł np. zmiany anatomicznych, choroby i schorzenia, uwarunkowania psychiczne. Co stosować na doskwierający ból pleców? Poznaj działanie TRU+ (materiały partnera) Na szczęście doskwierający ból pleców w większości przypadków można leczyć w domowych warunkach. Tu pomocą służy elektrostymulator TRU+. Jakie efekty przynosi jego stosowanie? Czym jest ból pleców? Doskwierający ból pleców może mieć różne formy i przejawiać się m.in. w postaci: Bólu mięśni,

Bólu promieniującego do kończyn z lędźwi/pośladków,

Bólu rozlanego kłującego/punktowego; Ból pleców może pojawiać się przy wykonywaniu ruchów lub towarzyszyć stale. U niektórych osób dolegliwości bólowe są krótkotrwałe i ostre albo przewlekłe. Schorzenia pleców wynikać mogą z urazów, przeciążeń, chorób przewlekłych, otyłości i nadwagi, małej aktywności fizycznej. Leczenie bólu pleców Doskwierający ból pleców znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie i obniża komfort życia. Sposobów leczenia dolegliwości jest kilka. Niektóre, te zaawansowane mogą wymagać przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Większość bólów kręgosłupa leczy się jednak doraźnie – rehabilitacją i farmaceutykami. Najnowsze metody terapii wykorzystują też w kuracjach elektrostymulację TENS. Polega ona na przezskórnej stymulacji nerwów, przez co zmniejsza się ból w obszarze pleców. Aby fale TENS mogły przeniknąć i rozpocząć działanie, konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednie urządzenie. Od niedawna można z niego korzystać nie tylko w specjalistycznych gabinetach rehabilitacyjnych, ale i w domowym zaciszu. Elektrostymulator TENS do domowego użytku proponuje marka TRU Plus. Urządzenie dostępne w jej ofercie jest małe i poręczne. Wykorzystuje ono impulsy elektryczne o niskim napięciu, które przesyłane są przez snapy do elektrody przyklejonej w miejscu bólu. W ten sposób urządzenie Tru Plus blokuje sygnały bólowe przekazywane do mózgu oraz produkuje naturalny lek przeciwbólowy – endorfiny. Terapia bólu pleców bez leków Elektrostymulacja TENS to znana i chętnie stosowana metoda leczenia bólu. W medycynie wykorzystywana jest już od połowy XX wieku. Jeszcze do niedawna dostępna tylko w gabinetach fizjoterapeutycznych, dziś dzięki Tru Plus może zagościć w domach pacjentów. Największym plusem elektrostymulacji TENS jest możliwość ograniczenia tabletek przeciwbólowych oraz żeli, które bardziej obciążają organizm. Wskazuje się, że dzięki elektrostymulacji można zmniejszyć ilość przyjmowanych leków na ból kręgosłupa od 40 do 80%, a przez to w znacznym stopniu wyeliminować działania uboczne przez nie wywoływane. Urządzenie TRU+ umożliwia niefarmakologiczną domową kurację bólu, a także wspomaga rehabilitację. TRU Plus – dla kogo? Wyrób medyczny Tru Plus ma wysoki profil bezpieczeństwa. Potwierdzają to certyfikaty bezpieczeństwa oraz klasyfikacja w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. Wyrób medyczny został również zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Leków. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, kiedy stosowanie TENS jest niewskazane. Elektrostymulacji falami TENS należy unikać przy: Wszczepionym rozruszniku serca,

Ciąży,

Uszkodzeniach mięśnia sercowego i arytmii,

Chorobach psychicznych i emocjonalnych,

Epilepsji,

Ubytkach skórnych,

a także u dzieci do 12. roku życia. Sposób na ból pleców Osoby, które kwalifikują się do terapii TENS, w prosty sposób mogą złagodzić doskwierający im silny ból pleców. Wystarczy, aby regularnie codziennie przez pół godziny stosowały urządzenie TRU+. Nakleja się je na plecy w okolicy bólowej i czeka na efekty. W czasie kuracji nie trzeba wykonywać żadnych ćwiczeń czy sterować elektrodami. Z urządzeniem można siedzieć, stać, chodzić lub leżeć. Kuracja nie jest bolesna, nie wywołuje też żadnego dyskomfortu.

Przeciwwskazania: posiadanie rozrusznika serca, metalowe/elektroniczne implanty, epilepsja, podłączenie do wysokoczęstotliwościowych sprzętów chirurgicznych. Nie stosuj urządzenia: na rany, wysypki, spuchnięte, zaczerwienione, zainfekowane miejsca, w miejscach lub w pobliżu miejsc gdzie występują zmiany rakowe, podczas kąpieli, snu, prowadzenia pojazdów, czynności w których TRU+ może rozproszyć uwagę i doprowadzić do urazu, w ciąży, w pobliżu wody. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeżeli jesteś pod opieką lekarską, stosowałeś inne środki do leczenia bólu, masz choroby serca, niedawno przebyłeś operację. Przestań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem jeżeli ból nie ulegnie zmniejszeniu, nasili się lub zauważysz jakiekolwiek działania niepożądane. Używaj urządzenia z ostrożnością, jeśli masz tendencję do wewnętrznego krwawienia np. po złamaniu lub urazie. Działania niepożądane: podrażnienie skóry. Artykuł sponsorowany