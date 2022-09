Co to jest signature scent?

Signature scent - czyli inaczej perfumowany podpis. To zapach, który wyróżnia i podkreśla charakter i osobowość. Rozpylając go na skórze, czuje się z nim wspaniale. Z małymi ustępstwami, jest się ciągle mu wierny, więc jest się z nim kojarzony. Perfumową miłość nie jest łatwo odnaleźć. Wymaga to czasu, szczęścia, a przede wszystkim testowania. Zdarza się, że już pierwsze spotkanie z perfumami definiuje do nich miłość, niekiedy przychodzi ona z czasem. Miłośnicy perfum potrafią z perfumami flirtować. Pociągają ich perfumy innych osób, inspirują się nutami, historiami, reklamami perfum, decydują się je testować. Jeśli romanse są krótkotrwałe i wciąż się wraca do jednego zapachu, można zdecydowanie stwierdzić, że to jest właśnie "mój perfumowany podpis".