Co to jest zero waste? Dowiedz się, jak wprowadzić tę zasadę w życie

Samo pojęcie "zero waste" i związaną z tym ideę rozpowszechniła Bea Johnson – autorka książki "Pokochaj swój dom. Zero Waste Home, czyli jak pozbyć się śmieci, a w zamian zyskać szczęście, pieniądze i czas"[1]. Dzięki niej wiele osób zmieniło swoje podejście do życia, a ruch zaczął nabierać międzynarodowego charakteru i rozgłosu. Na światową rozpoznawalność i uniwersalność ma też wpływ nazwa ruchu w języku angielskim, bardzo pojemna znaczeniowo. "Waste" tłumaczymy jako "stratę, marnotrawstwo, odpady"[2]. I dokładnie przeciwko temu – w odniesieniu do zasobów naturalnych Ziemi – występują propagatorzy tej idei.