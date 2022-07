Co ty wiesz o orzeźwieniu? Cezary Pazura namawia do przejścia na zdrowsze orzeźwienie z Żywiec Zdrój

Moc orzeźwienia, zero słodzenia

Żywiec Zdrój Mocny Gaz oferuje wszystko to, czego potrzebują poszukujący naturalnego mocnego orzeźwienia – krystaliczną wodę źródlaną, duże intensywne bąbelki i wyjątkowy smak. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą pić zdrowo, a jednocześnie poszukują rześkiego smaku. Zaś Żywiec Zdrój Mocny Gaz i Nuta Smaku to uderzająco orzeźwiające połączenie krystalicznej, mocno gazowanej wody i naturalnych owocowych nut smakowych. To propozycja dla wszystkich wielbicieli orzeźwiających napojów gazowanych o innowacyjnej i niezwykle prostej formule – bez cukru, słodzików i konserwantów. Zero kalorii i tylko po 2 rodzaje składników w trzech ciekawych smakach, to doskonała propozycja dla wszystkich poszukujących nuty przyjemności i rześkości.