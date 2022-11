Co warto kupić na Black Friday?

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to wielkie święto zakupów. Istotą tego dnia są bardzo duże rabaty cenowe, co zachęca konsumentów do robienia zakupów właśnie w tym dniu. Tradycja ta przyszła do Polski zza oceanu i nie cieszyła się na początku dużą popularnością. Z czasem jednak zyskała zainteresowanie zarówno klientów, jak i sprzedawców, dzięki czemu mamy obecnie bardzo gorący okres w handlu stacjonarnym i internetowym. Każdy może skorzystać z wyjątkowych promocji tego dnia - wystarczy udać się do wybranego sklepu, bądź wejść na stronę internetową, i dokonać zakupu. W ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych! Nic więc dziwnego, że przed najbardziej obleganymi sklepami już od samego rana w Czarny Piątek ustawiają się kolejki.