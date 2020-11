Co zrobić, by kawa z domowego ekspresu smakowała jak z kawiarni?

Wiedza to smaczna kawa!

Rozpoczynając proces parzenia kawy w domu, powinniśmy uzbroić się w parę podstawowych informacji. Elementarna wiedza o kawie to nie teoria rakietowa, to tylko kilka prostych tricków, które mają ogromny wpływ na smak kawy, jaką przygotowujemy w naszym domowym ekspresie.

Po pierwsze: odpowiednia woda

Dla nikogo nie będzie szokiem to, że kawa składa się głównie z wody. Jakość wody bezpośrednio wpływa na smak kawy. Zasada jest banalna: im bardziej chlorowana, mineralizowana woda, tym mniej miejsca dla rozwinięcia smaków zawartych w parzonym ziarnie. Do zaparzenia kawy idealnie nada się woda źródlana lub przefiltrowana za pomocą dzbanka z filtrem.

Po drugie: odpowiednia doza

Robienie kawy „na oko” jest możliwe, ale zdecydowanie łatwiej jest stosować się do przyjętych ogólnie proporcji, które zagwarantują zadowalający efekt za każdym razem.

W przypadku parzenia kawy w ekspresie przelewowym jest to 6 gramów kawy na 100 mililitrów wody. Przy parzeniu kawy w ekspresie ciśnieniowym kolbowym podstawowa doza to 1:2 czyli na przykład 20 gramów kawy na 40 mililitrów espresso w filiżance.

Po trzecie: dobrej jakości kawa

Niezależnie od tego, jak drogi był nasz sprzęt do kawy, sam ekspres nie gwarantuje dobrego smaku. Przede wszystkim należy zadbać o dobrej jakości ziarna, takie, które odpowiadają naszym preferencjom. Jeśli wybitnie smakuje Ci kawa z konkretnej kawiarni – zapytaj, jakiego rodzaju ziaren używają bariści. Na pewno chętnie udzielą Ci informacji o tym, co akurat mają w młynku!

Po czwarte: parzyć, próbować, eksperymentować

Na szczęście picie kawy to już nie tylko dostarczanie sobie energii, ale również cała kultura i społeczność ludzi, który kawę traktują jako pole do kreatywności. Jeśli chcemy, aby nasza kawa smakowała jak z kawiarni albo i lepiej, warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, co nowego w świecie kawy – na przykład na blogu Coffeedesk.pl!